Elisa: eestlaste vastu suunatud küberrünnakute hulk tõusis veelgi

„Detsembris kasvas rünnakute hulk eelmise kuuga võrreldes ligi 15%,“ teatas telekomiettevõte Elisa oma Netivalvuri teenuse statistikat kommenteerides.

Kõige sagedamini satuvad eestlased pahavararünnakute, õngitsuspettuste ning muude otsest majanduskahju tekitavate skeemide ohvriks. Detsembris pidi Netivalvur õngitsuspettustele reageerima enam kui 6000 korda, samas kui politseile teatati eelmise aasta jooksul investeerimis- ja panganduspettustest ligi 750 korral. Politsei- ja piirivalveametini jõudnud pettuste kogukahju ületas viie miljoni euro piiri.

Elisa uute teenuste juht Meelis Seer pakkus välja viis ohumärki, mis võivad viidata plaanitavale pettusele:

Vildakas keelekasutus

Petukirjad ning -kõned saabuvad harilikult kahtlastelt meiliaadressidelt või tundmatutelt telefoninumbritelt. Kuigi see peaks juba ohulambi põlema lööma, siis on Seeri sõnul kõige selgemaks ohumärgiks nigel keelekasutus. Näiteks kui kirja või sõnumi saatja väidab end olevat mõnest tuntud Eesti ettevõttest, kuid tekst on täis kirjavigu, veidraid sõnastusi ning ingliskeelseid väljendeid, võib olla üsnagi kindel, et tegu on pettusega.

Liiga head lubadused

Kui miski tundub liiga hea, et tõsi olla, siis ilmselt see ka nii on. Seer hoiatab Facebookis levivate libaloosimiste-õngitsuskampaaniate, liiga heade sooduspakkumiste, tasuta kauba lubamise või suurte boonusauhindade eest. „Kui justkui tuntud nime all esinev Facebooki leht või e-kiri lubab mõne lehe külastamise eest raha või osalemist näiteks luksusauto loosis, siis suure tõenäosusega on selle eesmärgiks panna sind külastama pahavarast üle ääre ajavat keskkonda,“ hoiatas ta.

Ebatavaline suhtluskanal