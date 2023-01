Toyota Corolla saab peale uue hübriidtehnoloogia

Elke Mustamäe müügidirektor Henrik Henk rääkis, et 5. põlvkonna hübriidsõidukid on varustatud senisest kergema ja võimsama elektrimootori ja veoakuga, mis tagab paremad sõiduomadused.

„Täienduste tulemusena on sõidukil parem üldine jõudlus, juhitavus ning madalamad CO2 heitmed. Ühtlasi on uue põlvkonna hübriidid ka oluliselt vaiksemad, seda eriti kiirendades,“ ütles Henk.

„Eesti turul saab seda mudelit ainult 2,0 liitrise ja 197 hobujõuga hübriidmootoriga. Masinal on ühtlasi liitiumioonaku, mis on senisest 40% kergem. Lisaks on aku paigaldatud tagaistmete alla, vabastades ruumi pagasiruumist,“ sõnas Henk.