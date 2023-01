Google demonstreeris tehisnärvivõrku, mis loob tekstikirjelduse põhjal muusikat mis tahes žanris

Näiteid selle loomingust -umbes 5,5 tuhandet meloodiat- saab kuulata spetsiaalsel lehel . Selle loojad märkisid, et MusicLM ületab varasemaid süsteeme nii helikvaliteedi kui ka tekstilise kirjelduse ellu viimise täpsuse poolest.

Närvivõrgule on õpetatud 280 000 tundi muusikat ja see genereerib meloodiaid sagedusel 24 kHz, mis püsib muutumatuna mitu minutit. Seal on isegi vokaali genereerimise võimalus, kuid MusicLM pole selles veel eriti hea - enamasti kõlab sünteeskõne pigem jaburalt.