Sünnib riigi rakendusuuringute keskus

Nendeks valdkondadeks on biorafineerimine, droonitehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, vesinikutehnoloogiad ja terviseandmed.

Alustatakse järgemööda. Esialgu värvatakse Asi Metrosert juurde teine juhatuse liige, kelle ülesanne on rakendusuuringute valdkondade käivitamine. Töötajaid lisandub samm-sammult vastavalt vajadustele. Ehk esialgu on tegu mõnede inimeste palgakuludega, keda on vaja rakendusuuringute suundade käivitamiseks.