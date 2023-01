Proovisõit | Jaguar F-Pace SVR – viimne õhtusöömaaeg

Peakokk teab, kuidas köögiviljasalatit maitsvaks teha, tal on selleks teada kogu juurviljasalatite ajalugu ja olemas kõik maailma maitseained, aga ometi olen selles restoranis alati liha söönud, sest siin valmib see suurepäraselt. Ma tean, et mahlane veiselihasteik on metaanisülitus Maa atmosfääri ja keskkonnakaitsja näkku, kuid ma ei saa oma armastusse midagi parata.

Oleme kokaga vanad sõbrad. Ta teab, mida ma armastan. Ja täna tuleb ta mu juurde ja sosistab peaaegu ilma huuli liigutamata – mul on teile parim praad. Aga see on viimane. Selle nimi on Jaguar F-Pace SVR.

Ja siis on see minu ees – ma olen seda vaid vaadata jõudnud, ja mul on kananahk ihul. See on viimane. Meenub, kuidas mulle meeldis lapsepõlves kõik kõige maitsvam viimaseks jätta – kuidas ma kõigepealt hammustasin ära kogu Bounty šokolaadi, jättes kookosetäidise puutumata. Ja millise heameelega ma seda pärast sõin! F-Pace on just see kookospähklitäidis.

Püüan viivitada hetkega, mil ta käima panna – see hetk on eriline. Selle kapoti all on kõige mahlasem lihatükk, mida autotööstus on viimase 100 aasta jooksul suutnud luua. Mehaanilise kompressori ja 550 hobujõuga viieliitrine V8. Jätan ukse paokile, et kuulda kompressorivilinat, mis sinuga rääkima hakkab.

Vajutan nuppu ja kuulen, kuidas ta hakkab õhku sisse hingama ja järgneb mürin, nagu vulkaanipurske alguses, mis täidab kogu ümbritseva ruumi. Praegu on kõik tunded välja lülitatud ja ma saan ainult tema lugu kuulata.

Jah, ma küll istun Jaguaris, mis on seest vaieldamatult hea ja mugav – aga kõik, mis selle mootori ümber on ehitatud, on garniir. Sihiks on proovida pearooga.