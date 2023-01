Varem paigutati need ka Novo-Ogarjovosse Putini Moskva lähedal asuvasse residentsi ja Moskva kesklinna. Vene sõjavägi kavatseb nendega takistada ukrainlaste droonirünnakuid. Moskva võimud on aga teateid õhutõrje toomisest Moskva kesklinna nimetanud võltsinguks ja montaažiks. Ukraina esindajad nimetasid seda „puru silma ajamiseks“. Ukraina sõjaekspert Aleksandr Kovalenko rääkis Fortele, mida kardetakse Kremlis ning milleks seal valmistutakse. Ekspert rõhutab, et Pantsir-S1 paigaldamine kesklinna on Moskva elanikele endile väga ohtlik.