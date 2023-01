EKSPERT VASTAB | Kas Leoparde ja Abramseid on tõesti nii kerge hävitada, nagu Vene propaganda väidab?

Saksamaa ja USA teatasid sel nädalal ametlikult, et saadavad Ukrainale moodsaid tanke, samasuguse lubaduse andsid jaanuari keskel Briti võimud. Kiiev taotles abi mitu kuud ja kogu selle aja jooksul pelgasid lääne poliitikud Kremli vastust. Peagi peaks Ukraina saama aga vähemalt 125 tanki. Paljud vaatlejad märgivad, et see pole Ukraina jaoks mitte ainult poliitiline, vaid ka sõjaline läbimurre.

Venemaal reageeriti sellele uudisele hüsteeriliselt. Viimastel päevadel on Venemaa suured uudistekanalid avaldanud rohkelt materjale sellest, kuidas tankid Leopard 2 ja Abrams on „lootusetult vananenud“ ning Vene armee hakkab neid Ukrainas hävitama „kergusega“. „Võrreldes meie T-90ega on need tankid tulejõu ja soomuskaitse osas oluliselt halvemad,“ teatas näiteks riigiduuma liige ja kaitsekomisjoni juht Andrei Kartapolov kolmapäeval telekanalis Rossija-24. Erinevad Venemaa riigikanalid on viimastel päevadel loetlenud Leopardide ja Abramsite nõrkusi: erinevad eksperdid korrutavad, et Abramsite nõrgaks kohaks on kere ja Leopardide nõrkuseks küljed ning katus, millega Venemaa valdavalt 1960ndatel ja 1970ndatel loodud tankitõrjerelvad hõlpsasti toime tulevat.