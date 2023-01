Proovisõit | Nissan Juke Hybrid – hilisel tulijal läheb konkurentsis raskeks

Hübriidiga kaasneva lisaraha eest lubatakse kütusekuluks täpselt 5 liitrit „sajale“ – tavaversioonidel on see umbes liitri jagu rohkem.

Kuigi hübriidide peole hiljaks jäänud, pakub Juke siiski üpris nutikat tehnoloogiat. Elektriajameid on kaks ja väiksem paikneb sarnaselt kontsernikaaslasele Renault Captur E-Tech Hybridile käigukastis (mis on ka Renault’ga jagatud), mootor ja peamine elektriajam aga on Juke’ile spetsiifilised ja 1,2 kWh akupakk on erinevalt Capturist vedelikjahutusega. Kuni kiiruseni 50 km/h suudab Juke liikuda täiselektriliselt.