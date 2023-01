„Rakett69“ tiimid on paigas! Uuri, kes võistlema hakkavad

Joosepi ellu kuuluvad muusika, sport ja teadus. Täpsemalt tegeleb ta klaveri- ja viiulimänguga, teeb bändi, samuti tegeleb mägironimse, orienteerumise ja jõusaaliga. Vabal ajal uurib Joosep aga lähemalt keemiat, füüsikat ja matemaatikat ning on kõikides neis valdkondades esindanud oma kooli vabariiklikel olümpiaadidel. Joosep tahaks saada inseneriks, füüsikuks või materjaliteadlaseks ning tema eesmärk on käia ära Kuu peal.

Smaragda Luchia tegeleb ujumisega juba sellest ajast, kui ta oli neljane. Ujumises on ta ka Eesti meister 200 meetri liblikujumises. Ta juhendab ka teadusringe ning tahaks tulevikus õppida infotehnoloogiat, et tegeleda tarkvaraarendusega. Samargda Luchia on uhke ka koolidevahelisel etluskonkursil pälvitud mõtteselguse eripreemia üle.

Martinile on oluline inimeste aitamine, ta näeb end tulevikus anestesioloogi või kiirabiarstina, aga tahaks teha ka teadustööd regeneratiivse meditsiini valdkonnas. Martini teekond Raketi pardale on olnud keeruline - see õnnestus tal neljandal katsel. Saatesse tuli ta võitu püüdma, aga ka näitama, et see on võimalik, sest järjekindlus viib sihile!