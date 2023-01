Maa tuuma pöörlemine on aeglustunud - teadlased selgitasid, mida see tähendab

Uuring näitas, et varem pöörles planeedi tuum kiiremini kui Maa vahevöö. Teadlaste sõnul leidsid nad midagi ootamatut, sest alates 2009. aastast on tuuma pöörlemine aeglustunud. „Huvitavad tähelepanekud näitavad, et sisemine tuum on viimase kümnendi jooksul peaaegu lakanud pöörlemast ja võib hakata liikuma vastassuunas,“ kirjutavad teadlased. „Kui vaadata lainemustreid aastatel 1980–1990, näeme selgeid muutusi, aga kui vaadata perioodi 2010. aastast kuni 2020. aastani, ei näe me olulisi muutusi,“ selgitas Xiaodong.

Kuid nagu teadlased kinnitasid, ei avalda see mõju Maa magnetväljale, mis tekib Maa tuuma liikumisel. „Sisemine tuum ei peatu täielikult,“ ütles Xiaodong. Ta selgitas, et see avastus tähendab, et sisemine tuum on praegu ülejäänud planeediga rohkem sünkroonis kui kümme aastat tagasi, kui see pöörles veidi kiiremini. „Midagi katastroofilist ei toimu,“ lisas ta.