VIDEO | USA asjaarmastaja ehitas kodus valmis maailma kiireima drooni

USAs elav amatöörinsener Ryan Lademann ehitas kodus valmis maailma kiireima mehitamata õhusõiduki ja pääses sellega Guinnessi rekordite raamatusse. See on võimeline kiirendama kuni 414 km/h. Droon kaalub vaid 490 grammi. See meenutab rohkem raketti kui kvadrokopterit. See tõuseb õhku vertikaalselt ning lennu ajal pöördub see horisontaalsesse asendisse ja asub kiirendama, vahendab Guinnessi veebisait.