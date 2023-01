FOTOD | BMW tutvustus eriti võimsat mudelit M3 CS – hinnad alates 156 000 eurost

Tootja teatel saavutab mootor maksimaalse võimsuse 405 kW (550 hobujõudu) 6250 pöörde juures minutis. Jõuallika pöördemoment on 650 Nm. Võimsuse kasv tuleneb peamiselt turbolaadurite rõhu tõstmisest 1,7 baarilt 2,1 baarile.

Kuni 7200 pööret minutis kannatava mootori heli summutab kaheharuline elektriliste klappidega summuti, mille tagumine pütt on kaalu säästmiseks tehtud titaanist ning mille väljaulatuvad kaks torupaari on värvitud mattmustaks. Summuti konstruktsioon võimaldab SPORT või SPORT+ režiimi valides auto häält sportlikumaks muuta.

Auto suudab paigalstardist 100 km/h saavutada 3,4 ja 200 km/h 11,1 sekundiga. Kiirendamine kiiruselt 80 km/h kiiruseni 120 km/h võtab neljanda käiguga aega 2,6 sekundit. Tippkiirus on elektrooniliselt piiratud 302 km/h peale.

Auto M xDrive vahekast on varustatud elektrooniliselt juhitava mitmekettalise siduriga, mis võimaldab sujuvalt ja vastavalt vajadusele muuta veojõu suhet esi- ja tagasilla vahel. Mitmekettalise siduri õlitussüsteem on, sarnaselt mootori õlitussüsteemiga, mõeldud vastu pidama võidusõidu karmidele tingimustele. M3 CS tagarataste haarduvust parandab kurvides kiirendamisel M seeria aktiivne differentsiaal (Active M Differential).

M3 CS ringrajale mõeldud esirehvide mõõt on 275/35 ZR19 ning tagarehvide oma 285/30 ZR20, soovi korral saab klient lisatasuta nende asemel valida tavakasutuseks mõeldud rehvid. M kergveljed on standardvarustuses kuldpronksi värvi, soovi korral saab neid tellida mattmustana. M3 CS pidurisadulad värvitakse ostja soovi korral kas punaseks või mustaks, M Carbon piduripaketi puhul on võimalik valida kuldse ja punase värvi vahel.