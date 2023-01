Koroonasse on Eestis tänaseks haigestunud 778 435 inimest

Kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on pandeemia algusest 58 526, viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on aga 189,2.

Pandeemia algusest on terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 23.01.2023 surmaga lõppenud 2 904 haigusjuhtu ehk 0,5% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 81,2% moodustavad inimesed vanuses 70+ aastat - keskmine vanus on 78,9 aastat. Surnutest on mehed 1 435 (49,4 protsenti ja 1469 naised (50,6%).