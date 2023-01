Antarktikast leiti selle mandri kõige suurem meteoriit

Uurimisrühm veetis välitöödel umbes poolteist nädalat, elati telkides. Ehkki retk leidis aset ajal kui Antarktikas on suvi, siis olid tingimused siiski keerulised - praegu on Antarktikas polaarpäev ning temperatuurid võivad langeda ikkagi -20 kraadini. Kuid ekspeditsioon läks korda - leiti viis meteoriiti. Neist kõige ainulaadsem on nüüd hoiul Brüsseli kuninglikus loodusteaduste instituudis, kus seda uuritakse.

Teadlased selgitavad, et kuigi meteoriidid langevad Maale ühtlaselt ja Antarktika pole selles mõttes ainulaadne piirkond, teeb mandrit kattev puhas valge jää vaatluste tegemise lihtsaks. „Meteoriidid ise on liiga väikesed, et neid kosmosest satelliitide abil tuvastada. Kuid selles uuringus kasutati satelliidiandmeid pinnatemperatuuri, pinnakalde, tuule kiiruse, jää paksuse ja muu sellise kohta. Andmed ühendati masinõppe algoritmiga, et leida välja, kus meteoriitide langemispaikade leidmise tõenäosus on suurim,“ ütles ekspeditsiooni liige ja Chicago ülikooli geoloog Maria Valdez.