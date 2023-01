Tallinna Reaalkooli õpetaja Anna Katt: hea õpetaja on eelkõige inimlik

Enne „Rakett69“ saates kohtunikuna osalemist olin sellega kokku puutunud vaid televaataja rollis. Tõsi, seda küll juba aastaid. Ma ei mäleta, et oleksin jälginud saate 1. hooaega, kuid juba 2. hooajast meenuvad mõned osalejad. Kummaline on ka see, kuidas hilisemas elus olen mitme Raketi osalejaga kokku puutunud ning sõpradeks saanud – seda põhiliselt läbi teaduse või teadushuvihariduse.

Teisalt aga annab „Rakett69“ võimaluse õpilastel end uude olukorda panna ning koolis õpitud teoreetilisi teadmisi rakendada. Sellises pingelises situatsioonis, kus tuleb ülesandeid lahendades kiiresti mõelda, võib nii mõnigi õpilane avastada endas külgi, millest ta varem teadlik polnud. Samas mõne mõte jookseb siis hoopis kinni. Uutesse ja vahel pingelistesse, ärevust tekitavatesse või veidi ebameeldivatesse olukordadesse satume ju elus iga päev. Mida enam end teadlikult sellistesse situatsioonidesse panna, seda lihtsam on neis edaspidi toimetada ning seda vähem hirmsad uued väljakutsed hiljem tunduvad. „Rakett69“ on seega väga hea ettevalmistus tulevaseks eluks. Usun, et see annab õpilasele tohutult juurde julgust ja enesekindlust, õpetab töötama meeskonnas ja teistega arvestama. Lisaks võib see osaleja jaoks avada uksi, mis muidu jääksid suletuks. Näiteks annab saates osalemine häid ja kasulikke tutvusi, mis tänapäeval mängivad väga olulist rolli.

„Rakett69“ on minu arvates oluline mitmel põhjusel. Esiteks on see väga hea teaduse populariseerija ja aitab läbi professionaalsete, kuid lihtsate katsete selgituste mõista ka tavalisel televaatajal meid ümbritseva sisu. Ma usun, et see õpetab igaüht rohkem märkama enda ümber toimuvat, sest saates lahendatavad ülesanded on aastatega aina elulisemaks muutunud.

Kui õppimishimulised õpilased tänapäeval on? Kas ja kuidas see aja jooksul muutunud on?

Tõsi, maailm on pidevas muutumises ning mõned asjad, mida praegu näivad tähtsad, ei pruugi paarikümne aasta pärast enam mingit rolli omada. Siiski on need osa praegusest ajast ja tulevikus osa ajaloost. Õppimine on minu arvates nii oskus, protsess kui aju treenimine. Kiiresti muutuvas maailmas tuleb olla võimeline kohanema, kuid see on võimalik vaid juhul, kui teadmisi on kinnistatud ning meie ajus on loodud piisavalt erinevaid radu lahendusteni jõudmiseks. Kohanemiseks vajaliku plastilisuse tagab aju pidev treenimine ehk õppimine. Seejuures ei mõtle ma ainult teoreetiliste teadmiste omandamist, vaid kindlasti ka praktilisi oskusi ja elus kogetut.

Ma usun, et teoreetilisi teadmisi võiks alati olla rohkem kui jaksame omandada. Selge on aga ka see, et kõik ei jõua ära õppida. On hea omada suurt üldpilti, mille ka kool annab, kuid põhjalikke teoreetilisi teadmisi oleks vaja kindlasti selles valdkonnas, mis inimest enim huvitab. Siis oskab ja jõuab ta neid teadmisi ka erinevatel tasanditel rakendada ja saab selles valdkonnas väga heaks tegijaks, sest tal on olemas motivatsioon. Loomulikult soosivad teoreetiliste teadmiste kinnistamist antud infoga seotud praktilised tööd; seda ka koolis.

Julgen öelda, et mul on üldjuhul vedanud motiveeritud õpilastega. Olen koolis õpetaja alles 3. aastat, mistõttu ei oska ma võrrelda eri aegu. Tõepoolest, on õpilasi, kelle enda õpimotivatsioon on madalam kui teistel klassikaaslastel ning seda on väga keeruline väljastpoolt mõjutada. Eks seetõttu peavad õpetajad olema ise väga kohanemisvõimelised ja valmis rakendama uusi ning põnevaid meetodeid, et igaühe jaoks kaasahaarav olla. Motivatsioon peaks tulema ikka õpilase enda seest. Usun, et õpihimu sõltub väga palju igast õpilastest isiklikult. Motiveeritum on õpilane, kes teeb seda, mis talle meeldib. Paraku ei saa kõik õppeained ja kõik käsitletavad teemad kõigile meeldida. Igaühel on oma huvid.

Siiski ei saa kõiki probleem käsitleda vaid õpihimu tasandil. Sageli on probleem hoopis milleski muus - kas esinevadki mõned tervislikud põhjused või on mure põhjuseks kodused probleemid. Kui kodu ei toeta ega soosi õppimist, ongi õpilasel koolis raske. Ta vajab enda tegemistes lähedaste toetust ja tähelepanu. On kohti, kus õpetajate käsi jääb lühikeseks. Kodu peab õpilast toetama ja tagama baasvajadused – ainult siis saab toimuda ka õppimine ning õpetaja saab last toetada.

Kogenumate õpetajate sõnul on tänapäeval õpihimu langenud. Usun, et põhjuseks on ka õpitava kohasus vastavas ajas. Leian, et mõnes mõttes on õpilased hästi kursis praeguse ajaga. Nad on väga usinad ja tublid tehnoloogia kasutajad ning võivad sellega vanematele silmad ette teha. Samas kiputakse ka tehnoloogiat kasutama liialt mängimiseks ja sotsiaalmeedias tegutsemiseks. Pigem on minu arvates probleem selles, et ei viitsita pingutada. Õppimine on raske, sest tuleb vaeva näha ning uus keeruline info ei jõua meieni nii kiiresti kui lihtsalt nutiseadmes uudiseid kerides. See aga tekitab pealiskaudsuse, kui ei viitsita õpitavasse süübida. Tulemuseks on kokkuvõttes kehvemad teoreetilised teadmised ja madalam võimekus neid rakendada.