KUULA | „Istmesoojenduse“ 150. osa: mis trendid kujundavad tuleviku autoäri?

Saate põhiteemaks on aga automüük Eestis ja mujal maailmas - kuidas see äri Eestis käima läks, milline on turg hetkel ja kuhu suunas ja mis trendide toel autoäri tulevikus liigub. Saatekülaline on automüügiga seotud tarkvaralahendustega tegeleva ettevõtte Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg.