ÜLEVAADE | Ukrainas lähevad sõtta Strykerid – kas see on „kevlarist kirst“ või tõhus sõjamasin?

Kui 2008. aasta aprillis-mais puhkes Bagdadis šiiitide mäss, siis sai USA armee halva üllatuse osaliseks. Nende uusim ratassoomuk Stryker kandis tänavalahingutes suuri kaotusi, sest selle soomus ja V-kujuline kere ei suutnud kaitsta meeskondi ja transporditavaid jalaväelasi miinide ning improviseeritud lõhkekehade eest. Kuna Strykeri manööverdamisvõime osutus halvemaks, kui oodati, tuli saata tankid Abrams ja jalaväelahingumasinad Bradley Strykeritega relvastatud väeosi päästma. Pärast seda ristisid USA jalaväelased oma Strykerid „kevlarist kirstudeks“. 2009. aastal, kui USA saatis Strykerid Afganistani, selgus, et ka nende masinate maastikuläbimisvõime on kehvake. USA sõdurid naljatasid, et Stryker on hea masin, „kuni saab tee peal sõita, pole muda ning ei pea sõdima“.