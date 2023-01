FOTO | Antarktikast eraldus üks aegade suurimaid jäämägesid

Antarktika šelfiliustiku küljest on lahti murdunud umbes Läänemaa suurune hiiglaslik jäämägi.

150 meetri paksuse Brunti šelfiliustiku küljest on lahti murdunud jäämägi, mille pindala on peaaegu 1550 ruutkilomeetrit, teatab NDTV. Jäämägi eraldus, kui lõhe, mida tuntakse Chasm 1 nime all, läbistas šelfiliustiku lõplikult.

Teadlaste sõnul pole see kliimamuutustega seotud. Briti Antarktika teenistusest (BAS) öeldi ajakirjanikele, et see oli ootuspärane ja on osa Brunti šelfiliustiku loomulikust käitumisest.

Tegemist on teise suure jäämäe eraldumisega viimase kahe aasta jooksul. 2021. aasta veebruaris eraldus šelfiliustiku küljest 1270 ruutmeetri suurune jäämägi A-74, mis triivib lääne suunas. Uus jäämägi on veidi suurem, kuid tõenäoliselt triivib see hoovuse tõttu samas suunas.

Mõlemad eraldumised leidsid aset kümme aastat pärast seda, kui BASi teadlased avastasid jääl ulatuslike lõhede tekke. Enne seda eraldus viimane suurem tükk Brunti küljest 1971. aastal.

Maailma suurim jäämägi B-15 eraldus Antarktika küljest 2000. aastal ja see oli 11 000 ruutkilomeetri suurune.