Eesti uuriv ajakirjanik maailma superstaariks

Kui sa ei tea, kes on Mariana van Zeller, siis kindlasti on su silme ette sattunud Mihkel Kärmase, Marii Karelli, Holger Roonemaa, Kärt Anvelti ja Risto Berendsoni tööd ja tegemised. Nad kõik on ajakirjanikud, kuid selle vahega, et vaid Mariana särab juba aastaid kanalis National Geographic, paljastades elu pahupoolt ja alustades peagi juba mitmenda „Salakaubitsejate“ hooajaga.