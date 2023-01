Mis on mustal organiturul kõige kuumem kaup? Auhinnatud ajakirjanik teab!

Põneva seriaali uus hooaeg

Kas teadsite, et USA-s sureb iga päev 17 inimest, kes ootavad eluks vajalikku organit? Näiteks uut neeru tuleb ametlikus tervishoiusüsteemis oodata keskmiselt 7 aastat! Mõni ime siis, et tekkinud on laiaulatuslik must turg, kus organitega kaubeldakse. Täiesti tavalised inimesed müüvad internetis elundeid hiiglaslike summade eest. Kusjuures neerud ongi üks nõutumaid „kaupu“ – Marianale antud intervjuus tunnistas neerupuudulikkuse käes kannatav inimene, et maksis uue organi eest mustal turul 150 000 dollarit.

Mariana uuriva seriaali järgmised hooajad on vähemalt sama põnevad – näiteks seab naine oma ajakirjandusliku luubi alla narkootikumide tervendava mõju. LSD ja MDMA on enamikus riikides siiani illegaalsed ja nende ostjaid-müüjaid ohustavad pikad vanglakaristused. Ometi näitavad erinevad uuringud, et just selliste ainetega on võimalik inimesi ravida. Tulemusteni on jõutud nii depressiooni kui ka PTSH (posttraumaatiline stressihäire) ravis. Portugalist pärit ajakirjanik leiab, et sellised ained võiks ammu legaliseerida. Või vähemalt dekriminaliseerida, nagu seda on tehtud tema koduriigis. „Portugali näitel näeme selgesti, et tänu droogide dekriminaliseerimisele on sõltuvuses narkomaanide arv vastupidi üldlevinud arvamusele hoopis vähenenud,“ ütleb Mariana.