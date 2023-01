Lekkevideo: Samsungi uuel tippmobiilil Galaxy S23 Ultra on ülivõimas 200 MP kaamera

Mitmete sotsiaalmeediapostituste põhjal on ühes Nicaragua jaekaupluses Galaxy S23 Ultra juba laos. Näib, et peo töötaja on postitanud Instagrami kanalisse videoid ja pilte, näitab neis jaemüügikarpe, värve ja palju muud. Töötaja on postitanud ka video, mis näitab mobiili suumivõimekust ja mõningaid kaamera spetsifikatsioone.