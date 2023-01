ÜLEVAADE | Ukraina rindel oodatakse Venemaa „propagandatanki“ Armata saabumist - mida see suudab?

Briti luure andmetel kaalub Venemaa väikese arvu T-14 Armata tankide saatmist Ukrainasse. Nende välja töötamine algas 2009. aastal ja seni on nendega uhkeldatud paraadidel, aga lahinguväljal pole neid seni proovitud. Ukraina tankistid on tunnistanud, et venelaste moodsaima tanki T-90 „ette võtmiseks“ läheb neil lahinguväljal vaja kolme T-64 tanki. Kas Armatade rindele saatmine võib anda Vene vägedele eelise?