Proovisõit | Range Rover Sport: minu suur nõrkus

Ma olin selles tõesti kindel. Minu plaanidesse kuulus reis Viljandisse – seal on imeline perekohvik, mida me abikaasaga armastame. Võib-olla oleksime peatunud bensiinijaamas ja kohvi joonud. Aga mida ma teha ei kavatsenud, oli sellelt „seiklusi“ otsida. Vaadake või seda esikaitserauda! Olen kindel, et kliirens pole esimene näitaja, millega omanikud kiitlevad.

Põrkeraua kõrgus ei olnud maanteel probleem – juba tuttavat Land Roveri tunnet nagu lendaksid üle teekatte suurendas asjaolu, et Range Roveris ümbritseb sind kallis nahk, Alcantara ja süsinikkiud. Selles keeles räägib Range Rover teile, milline peaks olema peremaastur aastal 2023.

Mulle meeldib, kuidas see sõitjateruum välja näeb – ma peaaegu tean, kuidas peadisainer võitles iga võimaluse eest, et vähendada elementide arvu, millega suhelda. Istme mälunupud on integreeritud istme reguleerimise juhtkangidesse. Sõidurežiimid on integreeritud paneeli. Istmesoojendus ja -jahutus, kliimaseadme temperatuur ja puhuri kiirus – ühes juhtkangis. Jah, kunagi jõuame selleni, et füüsilised nupud saavad esmaklassiliste autode tunnuseks, kuna need on mugavad, kuid Range Rover ei käi enamiku kaubamärkide jälgedes, püüdes kõiki funktsioone ekraani taha peita. Siit leiate kõigi võtmeseadete jaoks nupu kiireks juurdepääsuks.

Mul on kiusatus teile veelgi rohkem Range Roveri funktsioonidest rääkida. Kuid see pole huvitav, sest autole on külge pandud või võimalik külge pookida kõike, mis pähe tuleb – nimekirja leiab siit. Pimealaandurid võivad teid Dacia puhul üllatada, kuid esmaklassilise auto puhul peaksite olema üllatunud, kuidas neid funktsioone teile tutvustatakse. Ja siin on see väga hästi tehtud.