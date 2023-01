Suurim elektriautode mess jõuab Eestisse

Külastajate ette tuuakse nii praegused kui ka tuleviku teedel liuglevad masinad. Tegemist on ajaloolise sündmusega, sest kunagi varem pole Eestis ühte kohta parkinud rohkem elektriautosid kui eCarExpo messil. Eksponentide seas on esindatud näiteks Alexela, KIA, Volkswagen, VOOL ja Schneider Electric. Peale autode saavad külastajad tutvuda laadimisvõimaluste, elektriliste kaherattaliste, päikeseenergia ning kogu energiasüsteemiga laiemalt.

12. mai ärikliendipäev on mõeldud vaid äriklientidele, 13.–14. mail saavad messil osaleda kõik. Oodatud on nii täielikud autoässad kui ka külastajad, kes on seni elektriautodega tutvumisest vaid unistanud. Tegemist on koguperemessiga, mis tähendab, et kõige pisemad rallitajad võtab vastu lasteala.