Huawei FreeBuds 5i – rõõmu kogu raha eest ilma neeru müümata

Võrreldes 2 aastat tagasi ilmunud FreeBuds 4i-ga on Huawei teinud terve hulga täiustusi ja värskendusi. Elegantse rannakivi või munakoort meenutava karbi sisse on pakitud kogu orkester, mida alla 100 euro suuruse hinnaga kõrvaklappidelt võiks oodata, aga ka hulk lisasid, mis selle kvaliteeti ja väärtust korralikult tõstavad. Heli, mis teeb nii mõnelegi turuliidrile silmad ette, 2-aastane garantii, vastupidav aku, müra summutamine ja veekindlus – tegu on vidinaga, mis sobib väga hästi nii kingituseks kui isiklikuks kasutamiseks, ilma, et peaksid selle soetamiseks minema oma neeru müüma.

Täpselt õige heli vabal ajal muusika kuulamiseks

Kui tootja kasutab oma audiotehnikat reklaamides üldistavat väljendit „kristallselge heli“, võtan seda alati teatava umbusuga – sama tekst on ju nii paartuhat eurot maksvate profiklappide kui ka Prismas müüdavate 15-euroste karbi peal. Ometi selgub, et 5i puhul pole see vaid tühipaljas lööklause. Julgen enda peal tehtud inimkatsete ja tooteinfos märgitud numbrite põhjal tõdeda, et odavate klappide kohta on heli lausa suurepärane.

Erinevaid bluetooth-klappe proovides olen sageli tundnud, et madalaid ja keskmisi sagedusi, mis teevad kaasaegse levimuusika ägedaks, jääb väheks. Isegi kui equalizerist juurde kruttida, ei vea pisike helisüsteem lihtsalt välja. FreeBudsidega seda muret ei tekkinud, isegi pikka aega kuulates kõlas kõik imehästi. Eriliselt just bass, mida popi, funki, hiphopi jms puhul naudin, aga ka kõrged sagedused jazzi, klassika ja roki puhul kostsid kenasti välja.

Ehkki Huawei pakub enda seadmete haldamiseks mõeldud telefonirakenduses võimalust ka kahele eelsätestatud equalizeri lisa-režiimile, milleks on „Bass Boost“ ja „Treble Boost“, ei näinud ma isiklikult erilist põhjust tehaseseadete pealt ümber lülitumiseks. Kõik oli juba ilusasti paigas.