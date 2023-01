Norrast leiti salapäraste kirjadega ruunikivi, mis on maailma vanim

„Kivid, millel on ruunid vanemast futharkist (kõige vanem ruunikirjastiil-toim.) on väga haruldased ja mõistsime, et see võib anda meile ruunide kohta uusi teadmisi,“ ütles arheoloog ja kultuuriloo muuseumi väljakaevamiste juht Steinar Solheim CNNile. Ta lisas, et avastus on ainulaadne. „See tähendab, et ruunikivide traditsioon on võibolla paarsada aastat vanem kui me varem arvasime. Kuid see paneb meid ka mõtlema, mida me veel ei teadnud ruunikirja kasutamisest rauaajal,“ rääkis Zilmer.