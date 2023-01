Aastal 2022 kõrvaldas politsei liiklusest kokku 6586 sõidukijuhti, kes olid rooli istunud selleks sobimatus seisundis. Võrreldes aastaga 2021 on selliste juhtide osakaal suurenenud 9,7 protsenti.

„Kui vaadata numbreid, siis saab öelda, et 74% juhtidest olid enne rooli istumist tarvitanud sellises koguses alkoholi, mille puhul juht ise pidi kindlasti tajuma, et sõiduki juhtimiseks sobilikus seisundis ta veel ei ole. Ometi ei hoidnud see teadmine rooli istumist ära,“ tõdes liiklusjärelevalvekeskus.