Juhtus nii, et mul oli mobiili väljavahetamiseks raha täpselt 375 eurot. Pakun, et üsna mõistlik ja levinud summa, mida üks keskmise sissetulekuga ja keskmiselt nõudlik inimene telefonile valmis on kulutama. Loomulikult tuli mul mõnestki (lausa kahest) omadusest loobuda, mõne vägagi olulise osas ei andnud aga üldse järele – selle tulemusena on mul nüüd OnePlus’i mobiil.