Maxima võtab kasutusele mTasku

„Hea uudisena saab märkida, et veebruari kuus liitub mTaskuga Maxima grupp. Maxima on hea näide lähenemisest, kus klientidele võimaldatakse erinevaid lahendusi, nii saab klient kasutada endale harjumuspärast viisi ostude sooritamiseks. Kuna Maximal on ka endal väga hästi toimiv kliendiäpp olemas, saab olema põnev jälgida, millist populaarsust mTasku kogub ja kas tee Maximasse leiavad ka uued kliendid, kes on harjunud oma oste sooritama just mTaskut kasutades,“ ütles Fortele mTaskut haldava ettevõtte Moneery OÜ juhatuse liige Karol Kovanen.

Tõsi on paraku ka see, et aastast 2016 kestnud mTasku koostöö Selveri ja Kaubamajaga sai läbi.

„mTasku on leidnud tee 100 000 eestlase telefoni ja pea 30 tuhat inimest kasutasid siiani mTaskut Selveris ja Kaubamajas oma Partnerkaarti esitamisel ja ka ostu eest tasumisel ning oma ostude tšekkide hoidmiseks. Oleme Kaubamaja grupile tänulikud senise koostöö eest, nad olid esimene suurem kett, kes mTasku kasutusele võttis ja aastaid tänuväärne partner mTasku funktsionaalsuse arendamisel,“ ütles Kovanen.

Selver ja Kaubamaja arendasid eri põhjustel enda spetsiifilise Partner appi ning soovisid kogu oma tähelepanu ja klientuuri sellele suunata, seetõttu loobuti universaalsest digirahakotist.

mTasku on mõeldud universaalse digirahakotina, mis asendab klassikalist telliskivi-rahakotti ja mahutab endas kõik inimese kaardid; kliendi-, makse-, kinke-, transpordi-, läbipääsu jne kaardid nii, et kõik saab alati kaasas kanda ja midagi ei jää köögisahtlisse.

Kovaneni sõnul on käimas läbirääkimised ka teiste kaubanduskettide ja teenuse osutajatega, et tuua mTaskusse uusi teenuseid ja oluliselt laiendada kasutuskohtade arvu.

Rakendusel on allalaadimisi 130 tuhat. Aktiivseid rahakotte tänase seisuga on 90 tuhat ja viimase 30 päeva jooksul on 28 tuhat unikaalset kasutajat olnud.