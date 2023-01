INTERVJUU | Ukraina polkovnik: võib välja kukkuda nii, et lääne tankid on päeva lahingus ja kuu remondis

Suurbritannia on teatanud, et annab Ukrainale 14 moodsat Challenger 2 tanki, viis Euroopa riiki võivad veel lähiajal lisada omalt poolt kuni 100 Leopard 2 tanki. Esimesena teatas Leopard 2 tankide annetamisest Poola. Need tankid on Grabski sõnul paremini kaitstud ja parema relvastusega kui Nõukogude tankid, sest NSV Liidu ja lääneriikide tankiehituskontseptsioon oli külma sõja ajal erinev. Samuti kibelevad Ukraina sõjaväelased juba uusi relvasüsteeme omandama, sest nende jaoks on see sama kui istuda Žiguli roolist Mercedese rooli, räägib ta. Samas on tema sõnul lääne tankidega ka terve hulk „agasid“.