Lõpuks ometi: algavad Eesti riiklikku mobiilirakenduse avalikud testimised

Forte kirjutas riigiäpi tegemise kavatsusest mullu septembris ja siis sai märgitud, et eeskujuks oleval DIIAl on Ukrainas juba ligi 18 miljonit kasutajat ja selles on rahva kasutusse antud 20 riigiteenust.

„Riigiäpi eesmärgiks on tuua kõik Eesti riiklikud digiteenused iga kodaniku taskusse. Teisisõnu on tegu riigiga sinu taskus. Loomulikult muudab see paljude teenuste kasutamise mugavamaks ja kiiremaks, kuid praegu on tehnilistest lahendustest veel vara rääkida,“ ütles Järvan.