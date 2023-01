Kahjustavad DNAd: teadlased leidsid maniküürilampidest tõsise ohu tervisele

San Diego California ülikooli teadlased uurisid maniküüri jaoks mõeldud UV-lampe ja leidsid, et nende kasutamine põhjustab rakkude surma ja mutatsioonide tekkimist. Sellised muutused võivad põhjustada vähki, kirjutab Phys.org.

Sellised lambid on ilusalongides tavalised. Reeglina kasutavad nad teatud UV-kiirguse spektrit (340-395 nm), muutes geellakis olevad kemikaalid tahkeks.

Maniküüri UV-lampide tootjad väidavad, et need on täiesti ohutud. „Kuid meie teadmiste kohaselt ei ole keegi siiani uurinud neid seadmeid ja seda, kuidas need mõjutavad inimrakke molekulaarsel ja rakulisel tasemel,“ sõnas California ülikooli biotehnoloogia ning raku- ja molekulaarmeditsiini professor Ludmil Aleksandrov.

Mida teadlased välja uurisid?

Kasutades kolme erinevat rakuliini – täiskasvanu naha keratinotsüüte, inimese eesnaha fibroblaste ja hiire embrüonaalseid fibroblaste – leidsid teadlased, et seadmete kasutamine vaid ühe 20-minutilise seansi jooksul põhjustas 20–30% rakkude surma. Kolm järjestikust 20-minutilist seanssi põhjustasid 65–70% rakkude surma.

UV-valguse kasutamine põhjustas ka mitokondrite ja DNA kahjustusi ülejäänud rakkudes ning viis mutatsioonideni, mis võivad viia nahavähi tekkeni. „Nägime, et DNA sai kahjustusi,“ kommenteeris Aleksandrov. „Oleme ka näinud, et mõned DNA kahjustused ei parane aja jooksul ja see põhjustab mutatsioone pärast iga küünte kuivatiga kokkupuudet. Lõpuks nägime, et kokkupuude võib põhjustada mitokondriaalset düsfunktsiooni, mis võib viia omakorda rakumutatsioonideni. Jälgisime nahavähiga patsiente ja märkasime neil täpselt samu mutatsioone.“

Mis uuringust järeldub?

Kuigi teadlaste tulemused näitavad küünelampide korduva kasutamise kahjulikke mõjusid, on vaja pikaajalist epidemioloogilist uuringut, enne kui võetakse lõplik seisukoht, et nende seadmete kasutamine suurendab nahavähi riski. Seni on selge üks: geellaki kuivatite pidev kasutamine kahjustab inimese rakke.