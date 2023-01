„Rakett69“ teadustoimetus: saade näitab, et teadus ei ole keeruline

Raid : Oli üleskutse, et tulge saatesse, ning ma läksingi. Saatesse pääsemiseks tuli teha katse, mina võtsin korvpalli kaasa ja lihtsalt rääkisin sellest. See on ka üks tähtsamaid teadmisi, mida olen elus õppinud - vahet pole, kas see on teadusteater, lõputöö kaitsekõne või suvalise inimesega vestlemine - loeb see, mida ja kuidas sa räägid ning kõiksugu illustratsioonid seal kõrval on abivahendid. Võtsin katsetele klassivenna samuti kaasa, kuna ma ei julgenud üksi minna, kuid tema kahjuks saatesse ei pääsenud.

Gregor : Mina teadsin „Rakett69“ saatest juba väikesest saadik, vaatasin seda ilmselt juba 3. hooajast peale. Teadsin varakult, et tahan sinna kindlasti osalema minna ja mõtlesin isegi, et mis katset ma silma paistmiseks teeksin - kuna 4. hooajani pidi tegema saatesse pääsemiseks tegema kohtunikele katse. 5. hooajal läksingi esimest korda katsetama, aga siis tuli juba teaduslabürint läbi joosta - saatesse tookord ei pääsenud. Aga 6. hooajal läksin uuesti ja pääsesin saatesse.

Raid : Olen saadet vaadanud 1. hooajast peale, käisin siis 7. või 8. klassis. Tundus äge ja veidi hirmus ka, aga see vaade on aastatega muutunud.

Riin : Mina sain kunagi saatest teada oma füüsikaõpetaja Andres Juure kaudu, kes teatas, et nad hakkavad sellist ägedat saadet tegema. Muidugi hakkasin seda esimesest episoodist alates järjepidevalt vaatama. Mõtlesin juba toona, et vot see on see asi, mida ma teha tahaksin - mitte osaleda, aga sellist saadet toota ja loomisprotsessis osaleda. Öeldakse, et ole oma soovidega ettevaatlik, sest 9. hooajast alates olengi saatemeeskonnas.

Karoliine : Mulle on enim meeldinud need ülesanded, mis sisaldavad endas optikat - näiteks optikakast.

Ajalises raamis on see selline pooleaastane protsess, mis algab ülesannete mõtlemisest ja lõppeb finaali salvestamisega.

Enim jäi saatest meelde see, et ma olin selleks ajaks õppinud ülikoolis pool aastat elektrit ja magnetismi ning saatest kukkusin välja magnetite ülesandega...

Karoliine : Sattusin saatesse nii, et minust aasta vanem tudeng Mats ütles: „Sina võiksid minna saatesse, sa oled just selline noor teadustalent, keda Eesti vajab!“. Tundsin end muidugi meelitatuna ja läksingi osalema. Ma ei olnud varem ühtegi episoodi näinud, kuigi ilmselt oleks võinud mõnda eelnevalt vaadata.

Peamised põhjused on tegelikult ajaline faktor, eelarve, ohutus, saate formaadi piirangud jmt. Aga see ei tähenda, et need ideed kusagil mujal teostamata jääks. Ja vahel me teeme neid saates ka, aga väiksemal skaalal.

Raid: Jah. Kui väiksena telekast vaatasin ja ka ise saates osalesin, siis ei tundnud päris nii. Aga mida aeg edasi, seda rohkem on see maailmavaade muutunud. See on palju seotud hirmu kadumise ja julgusega peale hakata ning teha. Paljud probleemid on sellised, millele saab loogiliselt ühte moodi läheneda ja vastavalt lahendada. Meie ülesannete jaoks on tegelikult vaja põhikooli teadmisi ning kõrgelt arenenud loogilist mõtlemist.

Gregor: Me katsetame neid ju ka jooksvalt, sealt on näha, et kõiki kindlasti ei oskaks.

Raid : Jah, kogu aeg. See on kõige suurem filter, mis enamiku ülesannetest maha tõmbab.

Riin : See on peamine asi, millele mõelda tuleb.

Kui palju tuleb ülesandeid luues mõelda sellele, et need ka telesaates toimiksid?

Riin : Minule on meelde jäänud Soma kuup, mida 11. hooajal tegime. Selle ettevalmistus võttis mitu nädalat aega ning nõudis tohutult palju värvimist ja teipimist, et see telesaate jaoks ilusaks teha. Alguses arvasime, et mis see ära ei ole, lihtsalt papist kuubik. Aga lõpuks oli papist kuubik steroididel - isegi selle katki tegemine võttis pärast kaua aega. Ja tegelikult oli seda ise ka vahva lahendada.

Raid: Neid on palju. Me tahaks teha asju suurelt, aga alati pole see võimalik.

Gregor: Iga teine Raidi mõeldud ülesanne on selline.

Kui vaatate viimaste hooaegade osalejaid, siis millest õpilastel enim puudu jääb - kas teoreetilistest teadmistest või just teooria praktikasse viimisest?

Gregor: Minu arvates on käelisi oskusi vähemaks jäänud, aga samas me ka alahindame neid natuke - osalejad on tegelikult väga tublid. Vahel tuleb siiski asju ka lihtsamaks teha, kuna käelised oskused ei ole enam nii tasemel.

Karoliine: Osalejatel jääb aegajalt puudu keskendumisvõimest - neil on tihti teoreetilised teadmised olemas ning ka käeline osa, kuid hästi kiiresti antakse alla. Valmisolek pühenduda ei ole just liiga kõrge.

Raid: Me teeme saadet, kus me näitame, et noored on targad ja osavad, miks neil peaks midagi puudu olema? Osadel inimestel jääb päris kindlasti puudu teadmistest. Aga nemad paraku liiga kaugele ei jõua. Need, kes jõuavad, need on väga targad ja osavad.

Kui peaks midagi konkreetset välja tooma, siis ma arvan, et see on usk sellesse, mida enda kätega on võimalik korda saata. Ja kui seda usku ei ole, siis ei saa tekkida ka neid oskuseid.

Enesekindlus. Seda on vahel isegi liiga palju. Enesekindlus peab täiendama oskusi ja teadmisi. Fake it till you make it on küll tore väljend, aga selle järgi elamiseks on ikkagi teatavat teadmiste baasi vaja. Kui sa lähed kontrolltööd tegema ja ei saa esimese ülesande sõnadest aru, siis on raske elus läbi lüüa. Kui sa saad sõnadest aru ja oskad loogiliselt mõelda, siis enesekindalt end väljendades võib liigutada mägesid. Tasakaalu on vaja.

Viimase asjana toon välja süsteemse lähenemise - seda ei ole kunagi piisavalt. Mul endal ka ei olnud.

Riin: Saate osalejate põhjal on seda keeruline öelda, sest nad on mõlemal alal tublid. Aga kui vaadata ajas, siis järjest vähemaks jääb seda teooria praktikasse viimise oskust.

Miks teie arvates „Rakett69“ saade oluline on?