ÜLESKUTSE: Anneta oma kasutuseta droon Ukraina Droonide Armeele!

Droonide Armee (Army of Drones) on president Volodõmõr Zelenskõi UNITED24 projektide hulka kuuluv initsiatiiv, mida koordineerivad Ukraina relvajõudude kindralstaap ning digitaalse ülemineku ministeerium. Initsiatiivi üheks eesmärgiks on koguda ning üle anda erinevatele Ukraina relvajõudude üksustele inimeste ning ettevõtete poolt annetatud droonid. Millisele Ukraina kaitsejõudude üksusele just teie poolt annetatud droon kõige rohkem vajalik on, otsustab kindralstaabi ning digiministeeriumi esindajatest koosnev meeskond, kellele teada kõigi üksuste täpsed vajadused.

„Mõnelgi meist vedeleb kodus droon, mida kunagi mõned korrad oleme kasutanud, viimasel ajal seisab aga niisama. Ukrainas oleks sellele tööd küll. Hea, et neil on seal olemas ka organisatsioon, mis need droonid õigetesse kohtadesse jagab. Meie andsime ka oma paar aastat vana DJI Mini,“ kommenteeris Jaak Ennuste, Herojam Slava kaasasutaja, ühingu pressiteate vahendusel.

„Ukrainal on vaja palju silmi taevas, erinevateks ostarbeteks erinevaid silmi. Mõnikord on vaja näha otseses mõttes lähima metsatuka taha, mõnikord kilomeetrite kaugusele, milleks on vaja erinevaid droone. Iga teie poolt annetatud droon võib tõesti päästa elusid, andes Ukraina kaitsjatele võimaluse näha ja saada infot,“ kommenteeris MTÜ kaasasutaja ja Ukraina digitaalse ülemineku nõunik Jaanika Merilo.

Mullu sügisel korraldas MTÜ Herojam Slava korjanduse Eesti tootja Threod luuredroonide hankimiseks Ukraina erioperatsioonijõududele. Ukraina operaatorid läbisid Eestis enam kui kahenädalase õppuse ning droonid Elvy ja Ay Petri anti detsembris üle Ukraina erioperatsioonijõudude esindajatele.

Kui soovid annetada oma drooni Ukrainale, võtke ühendust Jaanika Meriloga emailil xjaanikamerilox@gmail.com.