ARHIIVIST | "Challenger 2 tanki nähes tõmmatakse kohe tagasi!" Kui hea sõjamasina britid Ukraina käsutusse annavad?

"Täiesti ebavajalikud, küllap ongi just selleks, et silmade moodi olla," kirjeldasid sõdurid, kes enamasti teevad oma liikumisotsuseid udupeente vaatlusseadmete abil ja pisikesi lambikesi tee valgustamiseks ei vaja. Miks on külgedele maalitud päris silmad, seda uuri graafikust!

Challenger 2 on eestvaates üsna hirmuäratav. Omapärast väljanägemist lisavad ogadena väljaturritavad suitsugranaadi pesad ning pisikesed lambid ees, mis on justkui silmad.

"Mulle meeldib see kiirus, millega pead tankis otsuseid langetama," räägib nooremleitnant Lewin. Võrreldes jalaväega liigub tank lahingsituatsioonis kiirelt ning iga samm on oluline. "Meid on tankis neli: juhi roll on sõita ja aidata ala vaatlusega, sihtur teeb seda ka loomulikult. Laaduri roll on hoolitseda ka meeskonna heaolu eest, tema teeb näiteks süüa".

Kuid brittide tanki kõige olulisem atavism ehk evolutsioonis justkui tagasiminek on selle relv. Kahur L30A1 on Chieftaini tanki edasiarendus. Peamine erinevus on raua pikkus, mida suurendati 55 kaliibrini. See on ainus kaasaegne tank, millel on vintraud , sest britid usuvad, et vintrauaga kahuri täpsus on suurelt distantsilt parem kui sileraudsel. Tõepoolest, Challenger 1 tabas 1991 Lahesõjas Iraagi tanki 5,1 kilomeetri kauguselt!

Masina juhtimissüsteemi keskmes on kahe 32-bitise protsessoriga digitaalne ballistiline arvuti . Komandör sai hüdrostabilisaatori ja laserkaugusmõõturiga panoraamsihiku Sagem VS 580-10. Samuti on olemas öö- ja termopildikanaliga sihik TOGS II. Parema nähtavuse tagamiseks lahinguväljal on tank varustatud kaameratega kere tagaosas ja tornis.

Challenger 2 Perkinsi 26,6-liitrine CV 12 diiselmootor on Challenger 1 mootori pisiuuendus. Insenerid plaanisid 1500 hj versiooni, kuid sõjaväelased eelistasid end tõestanud disaini. 62,5-tonnise tanki erivõimsus on 19,2 hj/t. Maksimaalne kiirus ebatasasel maastikul on 40 kilomeetrit tunnis.

Veel üks Challenger 2 kahuri eripära on selle kaheosaline laadimine : esmalt mürsk ja seejärel nn kork. Kahurist laskmine toimub süütetorude abil, mis paigaldatakse eraldi kiilu sisse. See meetod nõuab tanki laadurilt lisapingutust ja ebatasasel maastikul võib laadimiskiirus oluliselt langeda. Korgi kasutamise positiivne külg on võimalus hoida kokku laskemoonariiulil ruumi ja jagada laskemoon kolmeks komponendiks, mis vähendab laskemoonariiuli õhku lendamise tõenäosust tabamuse korral. Tanki lahingukomplekt koosneb 52 soomuskonteineritesse pakitud mürsust.

Briti ekspert: Land Rover ei hirmuta keegi, aga Challenger 2 nähes tõmmatakse kohe tagasi



Maailmakuulus soomustehnika ekspert, Briti ajaloolane David Willey sõnab, et Briti armee tõeline eelis pole tankid, vaid mehed, kes tankis istuvad.

20. sajandi esimesel poolel oli Briti tankiehitus maailma üks parimaid. Kuid 1980ndateks oli Briti kaitsetööstus viletsas seisus ja kui britid valisid 1987. aastal oma armeele kolmanda põlvkonna uut lahingutanki, siis arvasid paljud, et parem on tellida kas ameeriklastelt Abramsid või sakslastelt Leopardid. Kuid brittide rahvuslik uhkus seda ei lubanud ning konkursi võitis 1991. aastal Challenger 2. Willey sõnul ei jää brittide tank ameeriklaste ja sakslaste omale millegi osas alla, kaitstuse poolest on aga neist isegi üle.

Suurbritannia on ajalooliselt tuntud tugeva laevastiku poolest ja pealegi kaitseb britte vallutajate eest La Manche. Milleks oli Suurbritanniale külma sõja ajal vaja investeerida tankide ehitamisse ja arendamisse?

Alustame sellest, et britid olid need, kes esimeses maailmasõjas tanki välja mõtlesid. Tank on suurepärane relv, see on mõeldud ummikseisu murdmiseks ja väga mobiilne. Tankil on relvana olnud omad tõusud ja mõõnad, on olnud perioode, kui see on soosingut kaotamas. Üheks selliseks perioodiks oli vahetult teise maailmasõja järgne periood, mil paljud riigid kaalusid, kas nad vajavad veel tanke olukorras, kus üksainus vastase sõdur suudab granaadiheitjaga tanki hävitada. Näiteks ameeriklased kaldusid tõsiselt arvama, et tankid on teisejärgulised ja neid pole vaja.

Seda suhtumist muutis Korea sõda, kus vaatamata mägisele maastikule näitasid tankid end väga heast küljest.

Suurbritannial olid külma sõja ajal tuumarelvad ja oleks võinud öelda, et konventsioonilist sõjaväge pole üldse vaja, kuid NATO valmistus kaitsma Lääne-Euroopat venelaste sissetungi eest ja arvati, et esmajoones on vaja selleks valmistuda konventsionaalset sõjaväge arendades. Nii jäid Briti armeele tankid alles.