FOTO | Värske eksperiment: teadlased tõrjuvad välgulööke laseriga

Värske eksperiment näitas, et laserkiire suunamine taevasse aitab vältida välgulööke. Science Alerti teatel viidi Šveitsis ühe mäe otsas asuva sideantenni juures läbi edukas ja maailmas ainulaadne välgusuunamiskatse. Praegu on meie parimaks kaitseks välgulöögi vastu Benjamin Franklini leiutatud piksevarras, mis pole midagi muud kui 18. sajandil leiutatud metallist mast. Prantsuse füüsikud otsustasid, aga katsetada uut moodust olulise infrastruktuuri kaitsmiseks välgu eest. „Kuigi see on olnud väga aktiivne uurimisvaldkond üle 20 aasta, on see esimene välikatse, mis tõestab, et välku saab juhtida laseriga,“ kommenteerisid teadlased.