Politsei avalikustas üllatava tabeli: kõige rohkem rikuvad Eestis liikluseeskirju hirmvanad „bemarid“

Politsei liiklusjärelevalvekeskuse avalikustatud analüüs näitab, et kõige rohkem liikluseeskirjade rikkumisi põhjustasid möödunud aastal enam kui 16 aastat vanade BMW-de juhid. Üllatuslikuks muudab andmestiku aga see, et nende vanade sõidukite järel on koha sisse võtnud tuttuute Toyotade roolikeerajad.