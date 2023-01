Proovisõit | Volkswagen ID.5 – väga ilus ja hea, kuid tõrvatilk rikub mee

Kupeemaasturid on hetkel moes. Isegi sedavõrd moes, et tegu on võimalusega lisada püstisema tagaosaga krossoveri hinnale kopsakas lisa ja kliendid maksavad seda rõõmuga. Seda populaarsust nauditakse küll peamiselt idapoolkeral – teisele poole suurt lompi Volkswageni uudismudel ei jõua.

Seda suurem on siin ID.5 väljakutse näidata, et see ilu on kogu raha väärt. Ühest pilgust autole piisab – tegu on kahtlemata hetkel kõige kaunima ning nagu meie test veenvalt tõestas, ka paljudelt kasutusomadustelt seni parima Volkswageni ID-seeria mudeliga.

Ilus auto? Kahtlemata!

ID.5 ei ole lihtsalt pisut kaldu tagaosaga ID.4, vaid muudatusi on oluliselt rohkem. Samas on auto tervikuna kujustatud nagu teisedki Volkswagenid – kõik on äärmiselt täpselt paigas ja loogiline. Wolfsburgis mindi pea kõiges kindla peale ja ses osas on VW endiselt heas mõttes konservatiivne kaubamärk.

Kui auto kujustuses tervikuna murravad kupeelikult graatsilised kumerused harjumuspärast linnamaasturite pontsakust, siis kaldus tagaosa lisab sportlikku elegantsi. Lisaks on see viimistletud iga autoentusiasti lemmikdetaili – tiivaga. Õnneks on see viidud nüüd tagaaknast allapoole, mis on nähtavuse osas suur pluss!

ID.4 ja ID.5 kõrvutades selgub ohtralt erinevusi. Ehkki need pole suured, on väikesed muudatused väga hästi õnnestunud. Autos nähtub juba ID.3-st ja ID.4-st tuntud disainikeel, mis on väga lihtne ja tootja väitel inspireeritud kunagisest Volkswagen Type 4-st. Tõelist päritolu tasub sealt otsida!

Palun nuppude paketti!

Autosse siseneda soovijat tabab esimesel hetkel ebameeldiv üllatus – ukselinkide konstruktsioon on üks kasutajavaenulikumaid, mida üldse on läbi aja olnud võimalik leida. Olin selle suhtes kriitiline juba ID.4 juures ning arusaadavalt on viga kandunud üle ka ID.5-le. Jah, ukse saab küll lahti, aga see on väga ebamugav.