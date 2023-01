Kaubamaja ja Selver lõpetasid päevapealt mTaskuga maksmise võimaluse

„Anname teada, et alates 16. jaanuarist 2023 ei ole enam võimalik Kaubamajas, Selveris, Delice’is, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes kasutada mTaskut,“ teatas Tallinna Kaubamaja Grupp äsja oma klientidele.

Otsus seab suure kahtluse alla, kas kodumaine universaalne kliendi- ja makselahendusest Eestis üldse midagi välja tuleb. Praktika näitab, et kõik suuremad kaubandusketid loovad enda äppe.

mTasku on lahendus, mille lõi esmalt 2016. aastal Telia, kes müüs selle omakord möödunud aasta 31. maist maha Moneery OÜ-le. mTaskul on vähemalt 100 000 kasutajat ning sellega on liitunud ka näiteks Alexela tanklakett.