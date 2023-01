LG toob turule maailma esimese juhtmevaba teleri

97-tolline LG SIGNATURE OLED M (mudel M3) on eriline selle poolest, et kui tavatelerite asuvad kõik sisendpordid taga või külgedel, on sel on kaasas Zero Connect boks, mis saadab juhtmevabalt pildi- ja helisignaale teleri ekraanile.

Ehk siis: kuna juhtmetega ühendatud Zero Connect boksi saab telerist eemale paigutada, aitab see luua puhta ja juhtmepuntra vaba vaatamiskeskkonna. Boks võib seejuures olla telerist kuni 10 meetri kaugusel, ütles LG esindaja Fortele.

Selleks, et tagada andmete sujuv ülekandmine boksist telerisse, töötas ettevõte välja algoritmi, mis tuvastab koheselt kõige optimaalsema edastustee. Algoritm aitab ka minimeerida edastusvigu või häireid, kuna see suudab tuvastada muutusi vahetus keskkonnas (näiteks ruumis ringi liikuvad inimesed või lemmikloomad) ning vastavalt sellele edastusteid vahetada. Lisaks saab maksimaalse signaalitugevuse saavutamiseks boksi antenni pöörata ja kallutada, et see ühtiks teleri asukohaga. Zero Connectil on ka häältuvastus, mis võimaldab telerit ja sellega ühendatud seadmeid häälkäskluste abil juhtida ja sisse lülitada.

Zero Connectil endal on mitu HDMI porti ning see ühildub juhtmevabalt soundbar muusikasüsteemidega. Tagaküljelt loeiame ka USB IN pordid, võrgu- ja antennikaabli sisendi jms:

Teler ise võimaldab kasutajatel vaadata sisu 4K 120 Hz värskendussagedusega ekraanil.