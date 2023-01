ÕÕVASTAVAD KAADRID | Indialane jäädvustas kogemata Nepali lennuõnnetuse ohvrite viimased hetked

Nepalis Pokhara rahvusvahelise lennujaama lennurajal kukkus pühapäeval alla kohalikule lennufirmale Yeti Airlines kuuluv turbopropellerlennuk ATR 72. The Kathmandu Posti teatel oli lennuki pardal neli meeskonnaliiget ja 68 reisijat, sealhulgas kuus last. Ehkki esialgu teatati, et mõnel reisijal õnnestus pääseda, kinnitasid Nepali võimud hiljem, et õnnetuses hukkusid kõik pardal olijad. Lennuki alla kukkumist filmiti maa pealt ning kaadrid kukkuvast ja põlevast lennukist levisid pühapäeval üle maailma.