13 koolijuhti lähevad tippettevõtetesse praktikandiks

Programm kestab kokku üheksa kuud ning algab kümnenädalase täiskohaga praktikaga kaasaegse juhtimiskultuuriga ettevõtetes. Seejärel naasevad osalejad oma kodukooli, kus asuvad kogutud teadmisi ja ideid rakendama. Kogu teekonna jooksul on neile toeks ettevõttepoolsed mentorid ja koordinaatorid, aga ka talendijuhtimisettevõtte Fontes konsultandid.



Seekordsete praktikantide seas on lisaks koolijuhtidele esmakordselt ka õppejuhid, mis on koolijuhtide järelkasvu jaoks olulise tähendusega. Swedbankis praktikal olev Tartu Forseliuse Kooli õppejuht Kristi Mumm ütleb oma esimeste praktikapäevade järel, et tema maailm on juba avardunud. „Tulin praktikale kõrgete ootustega, aga siiski avatud meelega, et saada inspiratsiooni, kuidas arendada koolikultuuri, õpetajate isiklikku arenguplaani ja kuidas toetada uute õpetajate n-ö pardale tulemist,“ toob Mumm välja oma praktikaeesmärgid. Ta lisab, et teda on väga kõnetanud Swedbanki ootus oma töötajatele - iga inimene on juht ja eelkõige enesejuht. „Meist endist sõltub see, milliseid väljakutseid endale valime ja mis suunas pingutame, et kasvada nii inimesena kui ka töötajana,“ selgitab ta. Kristi Mummi sõnul soovib Forseliuse Kool toetada õppija kujunemist ennastjuhtivaks ning märgib, et koolis on õppijaks igaüks - õpilane, õpetaja, koolijuht. „Praegu olen mina ka ühel väga põneval õppimise teekonnal,“ märgib Kristi Mumm.



Ka Tallinna Läänemere Gümnaasiumi direktor Deniss Presnetsov toob välja, et see on tema jaoks uus väljakutse ja ukse avamine innovatiivsete võimaluste maailma. „Olen kindel, et ees on huvitav teekond, mis toob uusi mõtteid, teadmisi ja oskusi ning julgustust edasi liikuda. See kogemus aitab näha kooli juhtimist kõrvalt ning julgustab rakendama nähtut ka edaspidi,“ märgib Presnetsov, kes alustas oma praktikateekonda tehnoloogiaettevõttes Wise.



Vahetult enne praktikale asumist osalesid koolijuhid töötoas „Mina ja kaasaegne juhtimine“. Fontese partneri Piret Jamnese ja juhtimiskonsultant Tiiu Allikvee abil analüüsisid koolijuhid oma juhiprofiile kaasaegse juhtimiskäsituse valguses ja arutasid, kuidas võtta programmist enda jaoks maksimum. „Hea meel oli näha, et koolijuhid ootavad praktikale minekut avatud meeltega ja on valmis uusi kogemusi vastu võtma,“ ütles Piret Jamnes ja lisas, et koolijuhtide tagasisidest jäi kõlama suur usaldus oma kolleegide vastu, kes vahepealsel ajal kooli juhtimise eest vastutavad.



Neli aastat tagasi käivitatud haridusjuhtide praktikaprogrammi eesmärk on edendada Eesti koolijuhtimise kvaliteeti. Programmi vältel on osalejad igati toetatud – juba enne, kui koolijuht praktikale läheb, aitab Fontes tal mõtestada, milline juht ta on ja millised on tema arenguvajadused ning sellest tulenevalt disainitakse koolijuhi arenguteekond praktikal. Koolijuhil on tugi ettevõttepoolse mentori ja koordinaatori näol ning Fontese eestvedamisel toimuvad individuaalsed coachingu sessioonid, ühised töötoad ning kovisioonid oma arengu eesmärgistamiseks ja analüüsimiseks. Eraldi töötoad ning toetavad kohtumised toimuvad ka mentoritele ja koordinaatoritele osalevatest organisatsioonidest.



Seekordsete praktikantide seas on nii koolijuhte kui õppejuhte Tallinna linna, Tartu linna ja riigikoolidest, esmakordselt saadab oma koolijuhi praktikale Lääne-Harju vald. Praktikaettevõtete ringi lisandus kinnisvara korrashoidu ja tugiteenuseid pakkuv SOL.



Neljandas lennus osalevad Tallinna koolijuhid Robert Ossipov (Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium), Katri Siikki (Tallinna 53. keskkool), Õnnela Leedo-Küngas (Ehte Humanitaargümnaasium) ja Deniss Presnetsov (Tallinna Läänemere Gümnaasium) ning õppejuht Marika Randma (Tallinna Mustamäe Gümnaasium). Tartust Mari Roostik (Tartu Jaan Poska Gümnaasium), Karin Lukk (Tartu Kivilinna kool), Kristel Mets (Tartu Emajõe kool ja Tartu Hiie kool) ja Kristi Mumm (Tartu Forseliuse kooli õppejuht). Lääne-Harju vallast liitub programmiga Kristo Matson (Risti Kool) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavatest riigikoolidest Priit Põdra (Jõgevamaa Gümnaasium), Juhan-Mart Salumäe (Viljandi Gümnaasium) ja Kristi Kivipuur (Haapsalu Viigi kool). Praktikat pakuvad Bolt, LHV, Pipedrive, SEB, SOL Baltics, Swedbank, Telia, Töötukassa, Veriff ja Wise.



Haridusjuhtide praktikaprogrammi käivitasid 2019. aastal Heateo Haridusfond ja Tallinna Haridusamet koostöös Fontesega. Alates käivitamisest on programmis osalenud kokku 41 koolijuhti, praktikavõimalusi on pakkunud 14 organisatsiooni. Tallinnast alustanud programm on laienenud üle-eestiliseks, lisandunud on Tartu Linnavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad koolid. Kolmandal hooajal osales programmis lisaks Viimsi vald ning neljandal Lääne-Harju vald. 2021. aastal oli praktikaprogramm üks kolmest Aasta Haridusteo nominendist ning pälvis Tallinna linna Aasta Haridusteo auhinna.



Heateo Haridusfond on Heateo Sihtasutuse juhtimisel tegutsev filantroopiafond, mille eesmärk on anda hoog sisse algatustele, mis aitavad lahendada Eesti üldhariduse suurimaid sõlmküsimusi. Fondi asutasid 2018. aastal Martin Villig, Taavet Hinrikus, Bolt ja Wise koos uue põlvkonna ettevõtjatega. Tänaseks on enam kui 50 ettevõtjat panustanud fondi kokku 3 miljonit eurot.