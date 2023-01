Riigi toel saab nüüd igaüks õppida tarkvaraarendajaks – kursuse pooleli jätmine võib aga kalliks maksma minna

Hanke tulemil asub ligi viis kuud vältavat kursust läbi viima BCS Koolituse AS ning see algab 27. märtsil. Kursus kannab nime „Juunior back-end arendaja e-kursus“ ja see kujutab endast täiskasvanute ümberõppeprogrammi.

Programmi raames läbitakse kaheksa e-õppe moodulit, mille läbimise järel omavad osalejad tervikpilti tarkavaraarenduse alusmõistetest ning ülevaadet tarkvara arenduse protsessist ja elutsüklist. E-õppe moodulid on inglise keelsed. Oluline osa programmist on õppetoe pakkumisel, mille raames on ette nähtud kohtumised e-kanalite vahendusel nii lektorite kui mentoritega. Kohtumised lektorite ja mentoritega toimuvad eesti keeles.

Kandideerida saavad kursusele kõik vähemalt 21-aastased kehtivat töösuhet omavad ja mitteõppivad inimesed , kellel puudub varasem IT-valdkonna haridus.

Kursuse veebilehelt leiame ka lause „Koolituse vältel koolitusest loobumisel võime rakendada katkestamistasu 1200 eur (km-ga).“

MKMi pressiesindaja sõnul on loobumistasu välja mõeldud, et otsust asuda õppima ei võetaks vastu liiga kergekäeliselt.

„Kui inimene otsustab siiski loobuda võib rakendada loobumistasu, mis katab lektori, mentori ja projektijuhi selleks ajaks tehtud töökulu. Antud summa on maksimaalne, kui inimene loobuks õppest viimasel õppekuul,“ märkis pressiesindaja.

Koolitus läheb Euroopa Liidu maksumaksjale maksma 99 985 eurot + km. Kokku on Eesti oma elanike IT-oskuste arendamiseks saanud sel eelarveperioodil (2014-2020) raha 6 miljonit. MKMi hinnangul on seeläbi IT-tarkust saanud juba 11 000 inimest.

MKMi IT oskuste valdkonna juht Karl-Andreas Sprenk märkis, et ülaltoodud kursus on mõeldud töötavale täiskasvanule, kes kaalub karjääripöörde tegemist. See on täies mahus läbitav e-õppena ja ülesandeid on võimalik sooritada olenemata kellaajast ning asukohast.

„Programm võimaldab paindlikult ühildada töö- ja eraelu. Ühtlasi toetab õppijat kogu perioodi vältel mentor, kes aitab lahendada tekkivaid küsimusi ja mõtleb kaasa karjääriplaneerimise protsessis,“ lisas Sprenk.