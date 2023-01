Suurbritannia otsustas Ukrainale anda Challenger 2 tankid, esimesed neli saadetakse ukrainlastele kohe

Downing Streeti allika sõnul teavitab Briti peaminister Rishi Sunak Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõit tankide andmisest ning soovib, et Suurbritannia teod räägiksid rohkem kui sõnad. „Peaminister on andnud mõista, et Ühendkuningriik peab täitma oma kohustusi Ukraina ees ning see hõlmab olulise kaitsevarustuse pakkumist ja jõudude vahekorra muutmist lahinguväljal,“ ütles allikas.