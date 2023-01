INTERVJUU | Sõjaekspert: lääs on otsustanud 2023. aasta jooksul Vene armee Ukrainas purustada

Paketi keskmes on 50 Bradleyd, jalaväe lahingumasinat. Need on ennast näidanud ka võimekate „tankitapjatena“, ehkki see pole nende esmane funktsioon. Peale selle on Saksamaa lubanud anda Ukrainale jalaväe lahingumasinaid Marder ning Prantsusmaa 105 mm tankikahuriga relvastatud väledaid soomusautosid AMX-10 RC. Loogiline samm on ka lääne päritolu tankide tarnimine Ukrainale: Poola on lubanud anda ühe kompanii Leopard 2 tanke ja Suurbritannia ühe kompanii Challenger 2 tanke. Ka Soome on lubanud saata Ukrainale Leopard 2 tanke ja viimastel päevadel on selles küsimuses pehmemaks muutunud ka tankide saatmisse tõrksalt suhtunud Saksamaa hoiak. Guardiani andmeil teatab Suurbritannia tankide Ukrainasse saatmisest esmaspäeval ja Saksamaa teeb seda Bloombergi andmeil järgmise nädala jooksul. Jalaväe lahingumasinad ja tankid suurendavad oluliselt Ukraina sõjaväe võimet korraldada Vene armee vastu pealetungioperatsioone.