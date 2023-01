Kes on Eesti visa hing! Siin on kandidaadid

Kui enamikule on ellujäämisnipp number üks „pane vesi keema, lisa makaronid“, siis metsikus looduses tühjade kätega hakkama saamine nõuab hoopis teist masti teadmisi. Erioskusi, mida õpitakse aastaid.

Ka meil on neid, kes survive’ivad täitsa vabalt nagu Briti ellujäämisinstruktor ja teletäht Bear Grylls. Ja just sellist otsimegi, et teha temaga telekanali National Geographic stiilis seiklussaade.