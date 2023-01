FOTOD | Mazda tõi Euroopas avalikkuse ette rootormootoriga pistikhübriidi nimega MX-30 e-Skyactiv R-EV

Brüsseli autonäitusel näidatud MX-30 e-Skyactiv R-EV on Edition R erimudel, mis on saadaval kohe, kui uus sõiduk müüki jõuab. Edition R erimudeli disainis torkab silma Maroon Rouge Metallic aktsentvärv, mida kasutatakse katusedetailidel. Sama värvitooni kasutati ka Mazda esimese sõiduauto R360 Coupe katusel. Kere ning sõitjateruum on viimistletud mustaga tooniga. Erimudelil on kordumatud disainielemendid, nagu näiteks rootorikujulised tikitud embleemid põrandamattidel ja istmete peatugedel.,