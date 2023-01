ÜRO: Maa osoonikiht taastub 2060. aastaks

See tähendab, et jõupingutused freoongaaside ja muude kahjulike kemikaalide heitkoguste vähendamiseks on globaalse soojenemise mõjust vähem märgatavad. ÜRO arvutuste kohaselt on sajandi keskpaigaks praeguse dünaamika juures Maa keskmine õhutemperatuur kraadi võrra madalam, kui see võiks olla siis, kui poleks olnud kokkulepet nende heidete vähendamiseks.

Oluline on mõista, et sel juhul pole edusammud pöördumatud. Kui kahjulikke kemikaale uuesti kasutada, hakkavad osoonikihis olevad augud uuesti kasvama. Samuti on kliimaalgatusi, mis võivad viia nende laienemiseni. Üks neist on vääveldioksiidi pihustamine atmosfääri ülakihtidesse. Selle algatuse autorite sõnul võib see globaalse soojenemise tagasi pöörata, kuna tihedad osakesed lihtsalt blokeerivad päikesekiired. Teised aga usuvad, et projekt võib viia osooniaukude suurenemiseni.