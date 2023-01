Ukraina põllul tuli päevavalgele Tallinna linnavärava võti

Rivne oblast asub Loode-Ukrainas, piirneb põhja poolt Valgevenega ja selle suurus on 20 047 ruutkilomeetrit, seega on pisut vähem kui poole Eesti suurune. Leiukoht paikneb Zdolbunivi rajooni keskuse Zdolbunivi linna lähedasel põllul.

2021. aastal korraldas linnaarhiivi hoonete värvimist AS Norete, kus oli ametis ukrainlastest töömehi. Nendega tutvust tehes selgus, et kaks maalrit osalesid 2014. aastal Ukraina-Vene sõjas vabatahtlike rindemeestena.

Läinud aasta 24. veebruari varahommikul, kuulnud uue sõja puhkemisest, kohtusid nad kohe hommikul ettevõtte AS Norete tegevjuhiga ja ütlesid töö üles, andsid üle tööjärje, tööriistad ning said lõpparve. Kell 10.30–12 pakkisid kokku isiklikud asjad ja andsid ära Mustamäel asunud üürikorteri. Pisut peale keskpäeva lahkuti autoga Tallinnast ning sõideti läbi Läti, Leedu ja Poola Ukrainasse.

Aastavahetuse paiku käis Roop Ukrainas, sai meestega kokku ja talle anti üle haruldane leid. Tagasi Eestis olles võttis Roop ühendust ja teatas, et talle oli Ukrainas „sõnad peale“ loetud, et kingitus tuleb isiklikult üle anda linnaarhiivi juhatajale.

„Mõelgem korraks: kui suur või väike on meie maailm? Kui suur on tõenäosus, et Tallinnas töötanud mehed leiavad juhuslikult Ukraina põllult olmeprahi seast Tallinna suveniirvõtme? Milline on tõenäosus, et nad kohe teavad, kuhu, kellele ja kellega see võti sõjaseisukorras riigist ära saata, leiukohast enam kui tuhande kilomeetri kaugusele. Tõenäosusest lähtuvalt seda juhtuda ei saa, aga ometi juhtus,“ sõnas Küllo Arjakas.