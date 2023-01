Tallinna vastvalminud muusika- ja balletikool on mures siseõhu kvaliteedi pärast

Kooli juht Timo Steiner ütles kirja kommenteerides Fortele, et lastevanemate mure kooli siseõhu pärast on mõistetav.

Koolijuhi sõnul on kompleksi kõikides ruumides olemas õhuandurid ning osades neist saab seadistada erinevat õhuniiskust, mis on vajalik kallite õppevahendite st muusikariistadele säilimise tagamiseks. Kool on ise pisteliselt mõõtnud CO2 sisaldust erinevates õpperuumides ning ei ole tuvastatud mingit kõrvalekallet normidest.